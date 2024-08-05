Правда ли, что видеокарты Intel Arc работают медленнее в паре с процессорами AMD

На YouTube-канале sirVikman выяснили, какой производительности можно добиться в проектах с Intel ARC и i5−12400F, Ryzen 5700X и 7700.

© Ferra.ru

В Dying Light 2 с высокой графикой средняя частота кадров в 1080p составляла 46 к/с (i5−12400F), 45 к/с (Ryzen 5700X) и 44 к/с (Ryzen 7700).

Remnant II шла с низким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 29 к/с во всех случаях.

Игра The Witcher 3 запускалась с высокой графикой. В среднем производительность в ней равнялась 53 к/с с i5−12400F и Ryzen 5700X и 52 к/с с Ryzen 7700.

Cyberpunk 2077 тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров составляла при этом 49 к/с с Ryzen 7700 и Ryzen 7700 и 50 к/с с Ryzen 5700X.

В игре Starfield с низким качеством графики средняя производительность находилась на уровне 28 к/с (с Ryzen 7700 и Ryzen 5700X) и 27 к/с (с Ryzen 7700).

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

Игра Alan Wake II тестировалась с пользовательским качеством. В среднем в ней удалось получить 22 к/с во всех случаях.

Resident Evil 4 запускалась с высоким пресетом, TAA. Средняя частота кадров в игре составляла 45 к/с (с i5−12400F и Ryzen 5700X) и 44 к/с (Ryzen 7700).

В среднем у i5−12400F и Ryzen 5700X FPS составлял 39 к/с, у Ryzen 7700 — 38 к/с.

Вывод

Результаты тестирования показали, что разница между Intel ARC с процессорами Intel и AMD — исключительно на уровне погрешности. Хотя проверяли всё на трёх платформах: 1700, AM4, AM5.