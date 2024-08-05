Activision забанили еще свыше 65 тыс читеров в Call of Duty: MW3 и Warzone

Activision и команда Ricochet вернулись с очередным отчётом о забаненных читерах в Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) и Call of Duty: Warzone.

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Так, на прошедшей неделе удалось заблокировать ещё больше 65 тыс аккаунтов — в рейтинговых и нерейтинговых режимах. Разработчики подчеркнули, что наказывали недобросовестных пользователей за читерство и бустинг. Они продолжат следить за всеми режимами и дальше, поддерживая в них честную игру.

Напомним, что совсем недавно в Call of Duty: Warzone произошёл серьёзный наплыв читеров. Пользователи связывали проблему с некорректной работой Game Pass, но сама Activision позже заявила, что вина лежала на Ricochet.

Тем временем в сеть успели слить геймплей и свежие подробности новой Call of Duty: Black Ops 6.