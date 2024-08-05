Valve работает над неанонсированным проектом

В сети обсуждается новый неанонсированный проект Valve под кодовым названием White Sands («Белые пески»).

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Его заметили на сайте актрисы кино и озвучки Наташи Чэндел, которая работала над Starfield, Apex Legends и рядом других AAA-игр. После того, как на проект обратили внимание со стороны, его упоминание пропало из резюме Чэндел.

Других подробностей о White Sands нет, но инсайдер и журналист Тайлер Маквикер связывает его с проектом HLX, намёки на который всплывали в сети ранее.

Утверждается, что HLX — это одиночная игра во вселенной Half-Life, которая разрабатывается на протяжении последних нескольких лет (более четырёх лет). А White Sands это просто ещё одно кодовое название для проекта.

Стоит ли говорить, что многие поклонники сразу предположили о разработке Half-Life 3? Сам Маквикер считает, что HLX не будет проектом в VR и, возможно, действительно является тем самым полноценным возвращением серии.