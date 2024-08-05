RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 4060 8 ГБ в играх

На YouTube-канале NJ Tech выяснили, какой производительности можно будет ожидать от RTX 4060 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в 1440p (и в некоторых случаях — в 1080p).

Alan Wake 2 запускалась с пресетом High, DLSS Quality, RT Off. Средняя частота кадров в ней составляла 47 к/с (RTX 3060) и 56 к/с (RTX 4060).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty шла с Native Resolution, RT Off, пресетом High. В среднем в ней FPS равнялся 45 к/с (RTX 3060) и 51 к/с (RTX 4060). С Ultra RT Preset и DLSS Qulaity средняя производительность составляла 48 и 58 к/с соответственно.

Counter Strike 2 тестировалась с Native Resolution, Demoplay, пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре составляла 93 к/с (с RTX 3060) и 107 к/с (с RTX 4060).

Ghost of Tsushima: Director’s Cut запускалась с Native Resolution, TAA, пресетом High. В среднем в этой игре FPS был 58 и 62 к/с (с RTX 3060 и RTX 4060 соответственно).

В игре Horizon Forbidden West с пресетом High, TAA, Native Resolution средняя частота кадров равнялась 44 к/с (RTX 3060) и 52 к/с (RTX 4060).

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Hitman 3 запускалась в 1080p с DLSS Quality, RT, графикой Max. В среднем в ней частота кадров составляла 57 к/с (RTX 3060) и 71 к/с (RTX 4060).

Once Human тестировалась Native Resolution, пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре равнялась 71 к/с (RTX 3060) и 77 к/с (RTX 4060).

PUBG Battlegrounds шла с Native Resolution, ультра-графикой. Средний FPS в ней составлял 78 к/с (RTX 3060) и 90 к/с (RTX 4060).

В игре Ratchet and Clank с Native Reslotuin, RT Off, TAA, пресетом High средняя частота кадров была 63 к/с (RTX 3060) и 59 к/с (RTX 4060).

Вывод

Без учёта RT в среднем разница во всех играх между RTX 3060 и RTX 4060 составляла 11% (62 к/с и 69 к/с соответственно).

Тестовый стенд: