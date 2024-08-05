Опубликованы скриншоты российской игры «Лихо одноглазое» по народной сказке

Российская студия Morteshka поделилась новыми скриншотами своего хоррор-проекта «One-Eyed Likho» на странице «ВКонтакте». На изображениях можно увидеть заброшенные локации, такие как храм и мастерская с деревянными статуями, а также одного из персонажей — портного.

© Ferra.ru

Некоторые из этих скриншотов уже можно найти на странице игры в Steam. Они выполнены в тёмных тонах и демонстрируют более детализированный мир, в отличие от предыдущих изображений. Хотя игра изначально задумывалась в формате 4:3, разработчики начали отходить от этого стиля.

«One-Eyed Likho» основана на русской народной сказке о поисках и борьбе со злом. История имеет различные версии, но ключевые элементы остаются неизменными. Когда мы увидим, как именно авторы «Чёрной книги» адаптируют эту легенду, возможно, узнаем уже в этом году.

© Мортёшка

© Мортёшка