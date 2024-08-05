Шифр Hamster Kombat на 5 и 6 августа появился в сети

Разработчики популярной игры Hamster Kombat опубликовали новый ежедневный секретный шифр. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «300 Криптанцев».

Игроки, успешно разгадавшие код с 5 по 6 августа, получат вознаграждение в размере 1 млн внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.

Для ввода секретного слова нужно в главном меню Hamster Kombat выбрать раздел «Ежедневный шифр». Когда фон хомяка сменится на красный, активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное – тире.

Таким образом, для ввода слова SIGNER используется следующая последовательность: B – «– . . .», Y – «– . – –», T – «–», E – «.», S – «. . .». Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего разработчики введут новую кодовую фразу.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране, прокачивая карты, разгадывая секретные шифры и собирая комбо из упомянутых выше карт. Разработчики обещают, что после листинга пользователи смогут конвертировать накопленные баллы в реальную криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа игроков распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать крупную сумму в проекте.

Среди криптоигр в Telegram у Hamster Kombat немало конкурентов, среди которых Blum, Catizen и другие.