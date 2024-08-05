Опубликовано новое комбо карт в Hamster Kombat на 5 и 6 августа

Разработчики популярной игры Hamster Kombat в Telegram добавили новый набор бонусных карт, доступных с 5 по 6 августа. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Top 10 cmc pairs, Premarket Launch и TON + Hamster. Первую карту можно найти в разделе Markets, а остальные две – в Specials. Из всех трех карт соблюдение особых условий для активации требует только Premarket Launch: чтобы ее открыть, нужно пригласить в Hamster Kombat не менее одного человека.

Игроки, собравшие комбо из этих карт, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR. Следующее комбо появится спустя сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat – это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, разработчики которой обещают возможность конвертации накопленных баллов в криптовалюту после листинга. Однако эксперты выражают сомнения в финансовых перспективах игры. Экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что с увеличением числа игроков процесс распределения токенов усложнится, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на крупный заработок в Hamster Kombat.

У Hamster Kombat немало конкурентов на рынке криптоигр в Telegram, среди которых Catizen, Blum и другие.