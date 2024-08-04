В России разработают игру по мотивам «Войны миров»

Разработчики отечественной игры по мотивам «Войны миров» выпустили первый дневник разработчиков.

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Компания 1C Game Studios запустила дневники разработки для своей новой игры «Война Миров: Сибирь». В первом видео, опубликованном в паблике VK, Сергей Буркатовский рассказывает о том, как появилась идея проекта, и знакомит нас с главными героями. Альберт Жильцов делится своим мнением о том, почему озвучивание — один из самых сложных этапов создания игры.

Сергей Буркатовский рассказал, что идея «Война Миров: Сибирь» возникла ещё в 2005 году на Конгрессе разработчиков игр. В центре истории — Студент, молодой парень из деревни, который после неудачного обучения в техническом вузе попадает в революционное движение. Его жизнь становится настоящим приключением, достойным игрового сюжета. В целом, игра расскажет о том, как люди справляются с безумными ситуациями и выживают в условиях, которые кажутся невозможными.

Альберт Жильцов подчеркнул важность озвучивания, отметив, что этот этап объединяет все элементы персонажа. Он считает, что голос персонажа формирует его образ и придаёт ему целостность. Геймплей «Войны Миров: Сибирь» покажут осенью, а релиз планируется через два-три года. В следующем выпуске авторы расскажут о боевой системе и работе каскадёров.

Ранее разработчики показали постановочный трейлер, в котором адаптировали классический роман Герберта Уэллса «Война миров» к российским реалиям. Сюжет будет сосредоточен на героях, которые пытаются спастись от инопланетного вторжения и бегут из Петербурга вглубь страны.