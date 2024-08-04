Российская Team Spirit прошла в гранд-финал топ-турнира Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 в Китае с призовым фондом $ 500 тыс.

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В финале нижней сетки «Драконы» встретились с ближневосточной Nigma Galaxy. Team Spirit обыграла оппонентов со счётом 2:1 и гарантировала себе слот в гранд-финале чемпионата. В решающей встрече «Спириты» попробуют взять реванш у китайской Xtreme Gaming, которая ранее разгромила коллектив из России со счётом 2:0.

Гранд-финал турнира Clavision: Snow Ruyi по «Доте» начнётся в 12:00 по московскому времени. Чемпион соревнования получит $ 152,5 тыс.

Международный чемпионат Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.