Российская 1win — первый финалист турнира Elite League S2 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн

Российская команда 1win прошла в гранд-финал международного чемпионата Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

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В матче за выход в гранд-финал российские киберспортсмены столкнулись с европейской Team Liquid, которая считалась фаворитом на данном на турнире. 1win разгромила своих оппонентов со счётом 2:0, гарантировав себе слот в финале ивента.

В решающей встрече Elite League S2 по «Доте» команда из России будет противостоять победителю пары BOOM Esports — Team Liquid. Гранд-финал состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Топ-турнир Elite League S2 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 25 июля по 4 августа в Лиме, столице Перу. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.