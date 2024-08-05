Загадка дня в X Empire: актуальный ответ на 5 августа

Одним из наиболее интересных и прибыльных ежедневных заданий в X Empire является «Загадка дня». Если вы не хотите думать самостоятельно, а желаете получить готовое решение и забрать награду, то вы зашли по верному адресу. Мы уже знаем актуальный на 5 августа ответ на загадку и спешим им поделиться — его нужно ввести до 6 августа 10:00 по мск. Награда за выполнение данного задания зависит от уровня прокачки персонажа. Где найти загадку дня в X Empire и ввести ответ Зайдите в Musk Empire. Откройте вкладку «Квесты». Среди ежедневных заданий найдите загадку дня. Введите верный ответ и заберите награду. Ответ на загадку дня в X Empire 5 августа 2024 года В бизнесе я правлю без конкуренции. Я держу всю власть без оппозиции. Кто я? Загадка дня в Musk Empire на 5 августа Ответом является слово Monopoly. Также в X Empire можно получить награду за решение ребуса дня. Актуальный на 4-5 августа ответ можно найти по ссылке. Заглавное фото: playgroundAI