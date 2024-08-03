Разработчик российской игры рассказал о ее «отмене» на Западе

Российская компьютерная игра Vladik Brutal подверглась «отмене» на Западе из-за использования советской символики. Об этом разработчик игры Владислав Мещеряков рассказал «Известиям».

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По его словам, американской компании Valve, владеющей онлайн-магазином видеоигр Steam, не понравилось использование в игре серпа и молота, а также образа Михаила Горбачева в роли главного злодея. Автор добивался публикации в Steam версии без цензуры, однако через два года ему все-таки пришлось внести изменения в сюжет игры — Горбачев был переделан в нейтрального персонажа под именем «Майк». Vladik Brutal также хотели приравнять к порнографическому продукту, установив рейтинг 18+, что серьезно снизило бы ее продажи.

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«Игра не попала бы в рекомендательную витрину и ее попросту никто бы не заметил, не узнал и не купил. Для разработчиков нормальных игр попадание в такую категорию означает приговор и коммерческий провал», — сказал Мещеряков.



Он подчеркнул, что причиной придирок к его игре является тот факт, что Valve расположена в США и, таким образом, проводит пропаганду против России.

Ранее Россия импортировала из Китая консолей и другого оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов. Данная сумма стала исторической и позволила РФ войти в топ-10 стран-покупателей консолей из КНР.