Новая команда внутри Blizzard будет работать над AA-играми по франшизам компании

По данным портала Windows Central, Blizzard сформировала новую небольшую команду, которая будет создавать AA-игры по известным франшизам компании — Overwatch, Warcraft, StarCraft и так далее.

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Команда в основном состоит из бывших сотрудников студии King, которые поменяли свои места на новые позиции в Blizzard. Microsoft стремится использовать свой богатый каталог франшиз, который оказался в руках компании после покупки Activision Blizzard. При этом корпорация якобы открыта к разным экспериментам.

Как очевидно из описания, речь идёт о создании игр небольшого масштаба по известным сериям — возможно, что подразумеваются новинки мобильного рынка, хотя официальных подтверждений этому нет.

Одной из возможных причин такого ход может стать рост бюджетов AAA-игр, что очень беспокоит Microsoft и другие компании индустрии в последнее время. Возможно, что создание дополнительной небольшой команды позволит сократить стоимость производства каких-то творений.

Впрочем, фанаты некоторых франшиз наверняка будут рады увидеть новинки хоть в каком-то виде, ведь некоторые из серий довольно давно находятся на «паузе» — как StarCraft.

Недавно Microsoft рассказала, что привезёт на выставку gamescom 2024 более 50 игр и огласила список трансляций, где можно будет оценить новинки компании и партнёров.

Само мероприятие пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне, причём там не стоит ждать появления Sony и Nintendo.