Разработчики Call of Duty и Overwatch представили шутер Spectre Divide

Авторы из студии Mountaintop представили новый условно-бесплатный соревновательный шутер от первого лица под названием Spectre Divide.

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Новинка должна заинтересовать любителей жанра, так как в самой студии авторов работают «ветераны» индустрии, которые в прошлом трудились над Apex Legends, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Halo и Valorant.

Specter Divide использует механику «Двойственности», которая позволит игрокам переосмыслить свой стратегический подход к бою. Саму игру готовят для PC (Steam), а первый стресс-тест пройдёт с 3 по 4 августа.

Пользователи будут сражаться на картах в формате 3v3, а там самая механика «Двойственности» позволяет бойцам контролировать сразу двух персонажей. Игрок будет переключаться между ними на полях сражений, но одновременно управлять двумя персонажами нельзя.

Действие шутера разворачивается в недалёком будущем, где жители одного из городов принимают участие в опасном соревновании. С художественной точки зрения авторы вдохновлялись аниме и комиксами.

Второе «тело» в игре называют «Спектром» — если основного героя пользователя убьют, то у него будет шанс исправить ситуацию за счёт второй «формы». Переключаться между персонажами можно в свободном режиме.

Саму игру разрабатывали с учётом этой механики, поэтому карты и экономика подталкивают пользователей к её использованию.

В распоряжении у игроков будет яркий арсенал пушек, который позволит подобрать индивидуальный подход в прохождении. Кроме того, можно будет собирать информацию о противниках и расставлять на картах ловушки. Возможности экипировки тоже плотно связаны с концепцией Двойственности.

Играть в шутер можно в одиночку или вместе с друзьями, кастомизируя вид своего бойца. Консультантом игры, кстати, выступал киберспортсмен под ником Shroud.

Анонс новинки авторы сопроводили геймплейным роликом, дневником разработки и скриншотами. Точную дату релиза пока не назвали.