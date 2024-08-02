Bungie покинули «ветераны» студии, которые занимались спин-оффом Destiny

По данным Джеффа Грабба (информацию которого подтвердили источники издания GameSpot и Джейсона Шрайера), студию Bungie покинули «ветераны» Люк Смит и Марк Ноусворти, которые занимались серией Destiny.

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Смит был исполнительным директором, а Ноусворти занимал должность вице-президента франшизы.

Грабб отметил, что авторы ушли из компании на фоне реструктуризации в руководстве — это произошло после «заморозки» их новой игры под рабочим названием Payback, которая должна была развернуться во вселенной Destiny.

Отдельно уточняется, что речь не идёт о триквеле франшизы. При этом саму Payback «положили на полку» в июне.

Ранее стало известно о новых сокращениях в Bungie, которые коснулись 220 сотрудников. При этом подобное решение компания якобы приняла ещё в начале 2024 года — поэтому успех расширения «Финальная форма» на ситуацию не повлиял.

Кроме того, 155 сотрудников будут «интегрированы» в ряды Sony, хотя в каком конкретно формате — непонятно. Один из источников отметил, что Bungie «теряла деньги» и не могла выполнить поставленные Sony задачи.

До этого волна увольнений прокатилась в Bungie в октябре 2023 года, хотя тогда число сотрудников, которые потеряли работу, осталось неизвестным.

Судя по всему, разработку Payback как раз и остановили на фоне текущих проблем и сокращений.

На фоне этой истории разразился ещё один скандал — игроки и разработчики узнали о крупных тратах главы Bungie и теперь призывают его к отставке.