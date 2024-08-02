Prison Architect 2 потеряла дату релиза

Создатели Prison Architect 2 объявили о новом переносе игры — предполагалось, что она выйдет 3 сентября, но теперь симулятор строительства тюрьмы и вовсе потерял дату релиза.

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По словам авторов, им понадобилось больше времени для работы над своим творением — в частности, нужно улучшить производительность и качество контента. Судя по всему, проблемы стали очевидны после внутренних бета-тестов игры.

Сейчас разработчики оценивают примерный объём работ, поэтому они и не готовы называть какую-то конкретную дату выхода. Новые сроки примерно должны огласить в ближайшие месяцы. Но до тех пор авторы не будут выпускать заявлений о состоянии игры.

Напоследок создатели поблагодарили фанатов за терпение. И оно у пользователей действительно оказалось мощным, так как это уже был третий перенос симулятора — предполагалось, что он вообще выйдет в марте этого года. Позже дату релиза перенесли на май, а затем она сдвинулась на сентябрь.

В том же мае, кстати, стало известно, что права на франшизу были переданы бразильской студия поддержки Kokku. До этого серией занималась Double Eleven, которая трудилась над ней последние 9 лет.

Prison Architect 2 разрабатывают для PS5, Xbox Series и PC.