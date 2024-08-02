Шифр Hamster Kombat на 2 и 3 августа появился в сети

Разработчики популярной игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Секретное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

Игроки, успешно разгадавшие код со 2 по 3 августа, получат вознаграждение в размере одного миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.

Процесс ввода кода следующий: в главном меню Hamster Kombat нужно выбрать раздел «Ежедневный шифр». Когда фон хомяка сменится на красный, активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное — тире.

Для ввода слова SHARDS используется следующая последовательность: S – «. . .», H – «. . . .», A – «. –», R – «. – .», D – «– . .», S – «. . .». Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится на новое.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране, разгадывая секретные шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга пользователи смогут конвертировать накопленные баллы в реальную криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа игроков распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать крупную сумму в проекте.

Среди криптоигр в Telegram у Hamster Kombat немало конкурентов, среди которых Blum, Catizen и другие.