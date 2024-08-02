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Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 2–3 августа

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Появились комбо-карты в Hamster Kombat на 2–3 августа
© Чемпионат.com

Новые комбо-карты в хомяке на 2–3 августа

  • Influencers в разделе PR & Team.
  • Antihacking shield в разделе PR & Team.
  • Compliance officer в разделе PR & Team.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.