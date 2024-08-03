Во что поиграть на Android и iOS, новинки августа

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Sports Sports

Пиксельная спортивная аркада от Netflix, где поклонники Олимпиады могут посоревноваться в 12 дисциплинах: от бега до прыжков в длину и штанги. Sports Sports также предлагает таблицу лидеров для тех, кто хочет гнаться за рекордами, и локальный мультиплеер — для дружеских состязаний с товарищами.

Dragon Prince: Xadia

Анимированный боевик по мотивам мультсериала «Принц-дракон», где игрок сможет совершить путешествие по стране эльфов Зейдии. Dragon Prince: Xadia предлагает динамичные поединки, возможность сражаться бок о бок со знакомыми персонажами и механику крафтинга снаряжения.

Alter Age

Alter Age — JRPG в духе ретро-проектов, где игрок может переключаться между юной и взрослой версиями персонажей. Механика занятно обыграна в боевой системе: способности героев-подростков более мощные, но тратят заметно больше ресурсов, а навыки повзрослевших протагонистов эффективно расходуют ресурсы и подходят для поддержки.

Superliminal

Наконец, до мобильных платформ добралась Superliminal — сюрреалистическая головоломка, где паззлы завязаны на перспективу и оптические иллюзии. Чтобы пройти сеанс «сонной терапии» и вылечиться от недуга, игроку предстоит манипулировать шахматными фигурами, гигантскими надувными замками и мыслить вне рамок.