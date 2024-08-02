Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2024

Начался последний месяц лета: игровая индустрия все ближе к концу ежегодной спячки, и уже в конце августа состоятся релизы крайне ожидаемых проектов. А пока вы дожидаетесь этих дат, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача LumbearJack: комедийного приключения о медведе-дровосеке, который твердо намерен отомстить загрязнителям природы. А для этого ему нужно добывать ресурсы, спасать лесных животных, прокачивать свой верный топор и всеми силами рушить планы зловещей корпорации, пока та не погубила рощу. LumbearJack можно забрать до 8 августа.

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На раздачу в Epic Games Store также вышла RAWMEN: динамичный арена-шутер о поварах, вставших на тропу войны. Вместо флагов им предстоит захватывать котел с похлебкой, а вместо мяча — забивать во вражеские ворота тефтельки. Иными словами, это неплохой способ провести время, если вы любите нарочито несерьезные игры. RAWMEN бесплатна до 8 августа.

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Бесплатный пролог Dungeon Tycoon: экономической стратегии о трудностях менеджмента собственного подземелья. Для того, чтобы привлекать приключенцев и зарабатывать золото, игроку предстоит грамотно спланировать свое подземелье, населить его подходящими монстрами, расставить ловушки и, конечно же, приготовить стоящие награды.

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Абсурдистское приключение, где все проблемы решаются пощечинами, пощечинами и еще раз пощечинами. Slap That предлагает разъяренному игроку проложить себе путь через запутанный небоскреб, раздавая пощечины направо и налево, в том числе неодушевленным предметам. Поклонникам по-хорошему глупого юмора рекомендуется.

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Наконец, в Steam до 28 августа бесплатно раздают Drawful 2: рисовальный патигейм от создателей Jackbox. Если в других играх студии игрокам нужно отвечать на различные вопросы, то здесь — угадывать феерически плохие рисунки, сделанные наспех по абсурдным запросам карточек. Но предупредим заранее: в Drawful 2 нет матчмейкинга, поэтому компанию для игры нужно искать своими силами.