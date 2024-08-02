Замедление YouTube в России смогли обойти с помощью Garry's Mod

Российские пользователи массово сталкиваются с невероятным замедлением работы YouTube со стороны правительства и ищут различные способы обхода данного ограничения. Так, геймеры обратили внимание, что на помощь в сложившейся ситуации может прийти Garry's Mod.

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В проекте от Valve есть функция, позволяющая встроить проигрыватель YouTube и смотреть видеоролики без каких-либо ограничений прямо в игре. Это далеко не самый удобный способ обхода замедления, но все же он работает.

Если же вы хотите смотреть YouTube прямо в браузере с прежней скоростью на ПК или на Android, то стоит ознакомиться с новым рабочим способом по ссылке.