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Nintendo продала больше 143 млн консолей Switch и раскрыла тираж новых игр

Компания Nintendo опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором указала обновлённые продажи своего «железа» и игр по итогам второго квартала 2024 года.

Nintendo раскрыла продажи консолей Switch и тираж новых игр
© Скриншот

Общие продажи Nintendo Switch составили 143,42 млн единиц. Общие продажи игр для консоли превысили 1,266 млрд копий.

Игровые новинки квартала показали следующие результаты по продажам:

  • ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door — 1,76 млн;
  • Luigiʼs Mansion 2 HD — 1,19 млн.

Общая же десятка самых продаваемых игр Nintendo для Switch осталась без изменений — выросли только их показатели.

Обновлённый топ-10 продаж игр Switch от Nintendo

  1. Mario Kart 8 Deluxe — 62,90 млн
  2. Animal Crossing: New Horizons — 45,85 млн
  3. Super Smash Bros. Ultimate — 34,66 млн
  4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 32,05 млн
  5. Super Mario Odyssey — 28,21 млн
  6. Pokemon Sword и Pokemon Shield — 26,35 млн
  7. Pokemon Scarlet & Pokemon Violet — 25,29 млн
  8. Super Mario Party — 20,84 млн
  9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 20,80 млн
  10. New Super Mario Bros. U Deluxe — 17,61 млн