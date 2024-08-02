Nintendo раскрыла продажи консолей Switch и тираж новых игр

Nintendo продала больше 143 млн консолей Switch и раскрыла тираж новых игр
Компания Nintendo опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором указала обновлённые продажи своего «железа» и игр по итогам второго квартала 2024 года.
Общие продажи Nintendo Switch составили 143,42 млн единиц. Общие продажи игр для консоли превысили 1,266 млрд копий.
Игровые новинки квартала показали следующие результаты по продажам:
- ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door — 1,76 млн;
- Luigiʼs Mansion 2 HD — 1,19 млн.
Общая же десятка самых продаваемых игр Nintendo для Switch осталась без изменений — выросли только их показатели.
Обновлённый топ-10 продаж игр Switch от Nintendo
- Mario Kart 8 Deluxe — 62,90 млн
- Animal Crossing: New Horizons — 45,85 млн
- Super Smash Bros. Ultimate — 34,66 млн
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 32,05 млн
- Super Mario Odyssey — 28,21 млн
- Pokemon Sword и Pokemon Shield — 26,35 млн
- Pokemon Scarlet & Pokemon Violet — 25,29 млн
- Super Mario Party — 20,84 млн
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 20,80 млн
- New Super Mario Bros. U Deluxe — 17,61 млн