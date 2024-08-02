Nintendo раскрыла продажи консолей Switch и тираж новых игр

Компания Nintendo опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором указала обновлённые продажи своего «железа» и игр по итогам второго квартала 2024 года.

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Общие продажи Nintendo Switch составили 143,42 млн единиц. Общие продажи игр для консоли превысили 1,266 млрд копий.

Игровые новинки квартала показали следующие результаты по продажам:

ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door — 1,76 млн;

Luigiʼs Mansion 2 HD — 1,19 млн.

Общая же десятка самых продаваемых игр Nintendo для Switch осталась без изменений — выросли только их показатели.

Обновлённый топ-10 продаж игр Switch от Nintendo