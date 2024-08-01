Белорусский аналог игры FIFA будет бесплатно доступен для теста 2 августа

Студия Strikerz в преддверии второго открытого бета-тестирования футбольного симулятора UFL выпустила новый трейлер своего проекта. Об этом сообщает портал Playground.

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Бета-тестирование продлится до 4 августа и будет доступно для владельцев консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Игроки смогут опробовать основной онлайн-режим и сыграть матч в оффлайне. Также будет поддерживаться кроссплей, что позволит пользователям разных платформ соревноваться друг с другом.

Протестировать игру можно будет бесплатно.

Известно, что разработку UFL профинансировал известный футболист Криштиану Роналду. Создатели футбольного симулятора акцентируют внимание на принципах честности и равенства, уверяя, что платные функции не повлияют на баланс игры. Игровой процесс будет бесплатным, но в игре будут доступны платные косметические улучшения и прочие виды доната.

Выход полноценной версии футбольного симулятора UFL запланирован в 2024 году, однако точные сроки пока не раскрываются. Белорусская студия работает над этим проектом с 2016 года.