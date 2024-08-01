Авторы «Войны миров: Сибирь» рассказали о создании сценария для игры

Разработчики российского тайтла «Война миров: Сибирь» из 1C Game Studios опубликовали новый ролик, посвящённый созданию сценария проекта. В видео авторы подробнее рассказали об игровом мире и персонажах, а также о работе с актёрами.

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В тайтле будут стелс-элементы, пространственные головоломки, перестрелки с использованием десятков видов оружия, проработанный сюжет и запоминающиеся персонажи. Игра вдохновленна идеями классического фантастического романа Герберта Уэллса

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

«Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века.

У «Войны миров: Сибирь» пока нет даже примерной даты выхода.