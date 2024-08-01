Zenless Zone Zero заработала почти $100 млн за первый месяц

Аналитический сервис Sensor Tower раскрыл данные о доходах гача-игр за июль 2024 года. Как и ожидалось, безоговорочным лидером стала Zenless Zone Zero.

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Новинка от авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rail за неполный месяц (игра вышла 4 июля) принесла своим создателям почти $ 100 млн. Это больше, чем две другие игры HoYoverse, вместе взятые: «Геншин» и HSR сильно потеряли в рейтинге по ряду причин, хотя всё равно остаются в топе.

Потеснить игры от лидера рынка смогла только романтическая Love and Deepspace. Другая новинка лета, Wuthering Waves, не смогла удержаться в топ-5, уступив место гаче по аниме Dragon Ball.

Стоит отметить, что Zenless Zone Zero всё ещё отстаёт от предыдущих игр студии HoYoverse. И Genshin Impact, и Honkai: Star Rail в первый месяц после релиза заработали существенно больше $ 100 млн.