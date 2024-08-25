Почему флагманские процессоры Intel и AMD не стоят своих денег

Флагманские модели CPU могут выглядеть соблазнительно, если вы собираете мощный игровой ПК и не беспокоитесь насчет бюджета, но, по факту, они редко стоят своих денег. Портал howtogeek.com объяснил, почему премиальные CPU не всегда оправдывают свой ценник.

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Завышенная цена

Обычно флагманские продукты любого рода получают неоправданно высокие цены, и CPU — не исключение. Конечно, на этом рынке ситуация не такая плохая, как в сфере видеокарт, где RTX 4090 может стоить на 70% дороже RTX 4080 Super, но тем не менее. И Intel, и AMD завышают цены на старшие модели каждого поколения, хотя разница в производительности между ними не такая уж и большая.

Небольшой отрыв от менее дорогих моделей

Если говорить о производительности в играх, то покупать самый премиальный процессор бессмысленно. По данным YouTube-канала Hardware Unboxed, 14900K обеспечивает всего на шесть fps больше, чем 14700K в разрешении 1080р. 4% разницы в производительности при 63% разнице в цене. У AMD то же самое: 7950Х выдает на шесть кадров больше 7900Х, но стоит на 27% дороже. Хотя самым мощным вариантом для гейминга аналитики называют 7800X3D — по совместительству, самый доступный из трех «игровых» CPU нынешнего поколения.

Для игр не нужна ультравысокая производительность

Если вы не зарабатываете на жизнь трехмерным моделированием, монтажом видео или другими задачами, которые требуют серьезных ресурсов ПК, то тратить деньги на премиальный CPU незачем. Стандартный браузер и большинство игр пожирают не так уж много производительности. Многие геймеры могут спокойно обойтись чипами линейки AMD X3D, и даже он, вероятно, будет слишком мощным.

Флагманы Intel требуют хорошего охлаждения

За флагманский CPU придется заплатить дважды: сначала за сам чип, а потом — за достаточно мощное охлаждение. Процессоры AMD среднего сегмента вполне можно держать холодными при помощи обычных вентиляторов, однако старшие модели Intel невероятно прожорливы и выделяют много тепла. Например, для 14900K при отключенном лимите энергопотребления точно понадобится ЖКО, даже если вы собираетесь использовать ПК только для игр.

Проблемы флагманских CPU

Последние годы производители процессоров и видеокарт стараются выжимать всю возможную мощность из новинок. Благодаря этому они зачастую добиваются высоких результатов, однако «разгон» железа также чреват множеством проблем. 13 и 14 поколения CPU Intel страдают ошибками стабильности, хотя изначально производитель винил изготовителей материнских плат. Причем жертвами заводской ошибки стали старшие модели i7 и i9 — бюджетная i5 чувствует себя нормально.

Другой пример — скандал вокруг RTX 4090. Тепловыделение 450W оказалось слишком высоким для плохо продуманного коннектора 12VHPWR, из-за чего они плавились и перманентно выводили GPU из строя. Более того, проблемы с коннектором продолжаются даже спустя два года после релиза видеокарты.