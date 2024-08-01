В геймплейном ролике Planet Coaster 2 показали безумные аттракционы

Создатели Planet Coaster 2, где игрок строит свой парк аттракционов, выпустили первый дневник разработки, где показали принцип работы парка развлечений.

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Одним из крупных нововведений симулятора стала вода, а точнее — аквапарки. Теперь пользователи могут создавать бассейны, водные «трубы» и другие подобные развлечения для посетителей.

При желании бассейны можно создавать с помощью специальных форм, а всевозможные «трубы» игрок при желании будет способен собрать вручную. При этом пользователи смогут понаблюдать за посетителями от первого лица — в том числе и во время посещения ими аттракционов.

Игрокам будут доступны и всевозможные опции кастомизации, список которых был значительно расширен — есть разнообразные цвета аттракционов и тому подобные вещи. Заодно вырос и набор инструментов, с помощью которых можно улучшать парк — добавлять или убирать декоративные элементы и так далее.

Сами аттракционы упростили по сравнению с первой частью, хотя чертежи из сиквела никуда не пропали — с их помощью пользователи могут делиться своими творениями, которые они создавали в парках развлечений.

Ещё в игре появится кооперативный режим с поддержкой кроссплатформы, где игроки могут разделить бремя управления парком со своим другом. При этом кооператив работает и в других режимах — «Карьере», «Песочнице» и «Франшизе».

Кроме того, в сиквеле были улучшены стратегические элементы — создавать пути на территории стало проще, а заодно игрокам потребуется следить за энергией и безопасностью в парках и аквапарках.

Релиз Planet Coaster 2 намечен на эту осень для PC, PS5 и Xbox Series.