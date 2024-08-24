От бактерий до теста на беременность: на чем запускали Doom?

Для многих из тех, кто родился в 1990-х, оригинальная Doom была одной из первых видеоигр. Она не забыта и по сей день: поклонники игры продолжают не только создавать свои модификации, но и переносить ее на самые разные электронные устройства. Портал howtogeek.com рассказал, на каких гаджетах можно (при большом желании) запустить Doom.

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Графический калькулятор

Научные калькуляторы — довольно мощные устройства, поэтому неудивительно, что на них смогли запустить Doom. В данном случае энтузиасты модифицировали калькулятор TI-83+ для того, чтобы он смог потянуть графику и управление игры. Запуск шутера на этой платформе потребует знания железа и прошивки калькулятора, но щедрые люди уже поделились подробной инструкцией.

Клетки E. coli

Кишечная палочка E. coli — бактерия, ответственная за пищевые отравления и другие заболевания в людях. И да, на ней тоже смогли запустить Doom. Ученые «перевели» визуальные данные игры в паттерны, через которые культура могла расти, и подобным образом использовали естественное поведение бактерии для рендера графики. Правда, на отображение даже одного кадра необходимы часы реального времени: полное прохождение Doom от начала до конца на кишечной палочке заняло бы сотни лет.

Цифровая камера

Запуск Doom на железе цифровой камеры требует переработки прошивки, а играть приходится на маленьком встроенном экранчике. Хотя изменение прошивки прямо затрагивает функционал камеры, эксперимент все равно занятный — он лишний раз подчеркивает творческое мышление геймеров. Тем более что процедура, включающая в себя обратный инжиниринг кода, весьма сложная.

Умные часы

Умные часы — крайне полезные устройства, но можно ли запустить на них Doom? Конечно можно! Перенос игры на подобную платформу требует достаточно серьезной модификации исходного кода проекта под операционную систему часов. Несмотря на крохотный экран и неудобное управление, она стабильно работает на часах. Самой трудной задачей здесь было сжатие необходимого кода до размеров, которые поместились бы на внутреннем накопителе гаджета.

Тест на беременность

Да, как минимум один человек подумал, что было бы забавно перенести Doom на электронный тест на беременность — и сделал это. Заменив оригинальный чип на маленький микроконтроллер и переписав драйвер дисплея, разработчик смог запустить игру на крошечном экране. Ограничения здесь — размер экрана и отсутствие привычных кнопок управления, так что «играть» в привычном понимании слова вряд ли получится. К тому же, для этого необходимо припаять к плате теста отдельный микрочип и создать примитивную версию Doom для монохромного дисплея.