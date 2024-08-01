В Европе хотят создать закон о спасении видеоигр

Владелец популярного YouTube-канала Accursed Farms Росс Скотт инициировал масштабную кампанию по сбору подписей для поддержки европейской гражданской инициативы, направленной на ограничение деструктивных действий игровых издателей. Об этом он объявил в своем последнем видео, призывая всех заинтересованных жителей Евросоюза присоединиться к петиции, доступной на официальном сайте ЕС.

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Суть инициативы, предложенной Скоттом, заключается в том, чтобы законодательно обязать издателей поддерживать работоспособность игр даже после окончания их поддержки. Это позволит пользователям продолжать играть в приобретенные игры, даже через годы после их релиза.

Европейская гражданская инициатива предоставляет гражданам ЕС возможность обратиться к Европейской комиссии с предложениями по вопросам, находящимся в ведении Союза. Для реализации этой инициативы необходимо собрать подписи миллионов жителей ЕС в течение года.

Скотт призывает европейских блогеров и средства массовой информации поддержать его инициативу, подчеркивая, что в одиночку он не сможет собрать необходимое количество подписей. На сайте кампании «Прекратите убивать игры» размещено подробное руководство о том, как поддержать европейскую гражданскую инициативу.

Скотт объявил о запуске своей кампании «Спасение видеоигр» в апреле 2024 года, призывая активистов бороться против издателей, которые прекращают поддержку игр спустя некоторое время после их выпуска. Это стало ответом на действия Ubisoft, отключившей серверы гоночной игры The Crew, несмотря на то, что ее продажи превысили 12 миллионов копий.