Obsidian работает над неанонсированной игрой

На LinkedIn-странице нового арт-директора Obsidian заметили упоминание разработки новой, неанонсированной игры.

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Получается, что это уже третий проект, над которым работает студия. О первых двух хорошо известно — это Avowed, которая должна выйти в конце этого года, и The Outer Worlds 2, о которой пока мало, что известно.

К сожалению, как это бывает с подобными находками, подробностей о неанонсированном проекте нет. Но многие фанаты игр Obsidian не скрывают надежды, что студия может вернуться к серии Fallout. Ведь именно она выпустила любимую многими Fallout: New Vegas. Сам Тодд Говард недавно похвалил Obsidian за работу над игрой.

Напомним, что в этом году игровое подразделение Microsoft пострадало от масштабных сокращений и закрытий ряда студий. Но Obsidian, как мы знаем, происходящее не напугало. Её формула успеха — тихонько трудиться над своими играми и верить в них.