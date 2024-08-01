Игроки и разработчики призвали к отставке главы Bungie

Многие геймеры, разработчики и журналисты со вчерашнего дня открыто выражают своё недовольство по поводу сокращений внутри Bungie. Также ходят слухи о том, что студия приближается к потере автономии, а управляет ей теперь Герман Хульст, CEO PlayStation.

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А теперь в сети обсуждают любовь руководителя Bungie Пита Парсонса к крупным тратам на старинное авто. И не просто обсуждают, а призывают его к отставке на фоне всплывшей информации.

Сообщается, что после приобретения Bungie Sony в 2022 году Парсонс потратил больше 2,3 млн долларов на покупку классических автомобилей. При этом около 500 тыс долларов из этой суммы было потрачено с момента сокращений в октябре прошлого года.

Свежие увольнения традиционно объяснили «финансовыми проблемами» внутри студии.