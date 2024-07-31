В Hamster Kombat появился ежедневный шифр на 31 июля и 1 августа

Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале "300 Криптанцев".

Игроки, успешно разгадавшие код с 31 июля по 1 августа, получат вознаграждение в размере одного миллиона внутриигровой валюты HMSTR.

Для ввода шифра используется азбука Морзе. Процесс ввода кода следующий: в главном меню Hamster Kombat нужно выбрать раздел "Ежедневный шифр". Когда фон хомяка сменится на красный, активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное — тире.

Для ввода слова VAULT используется следующая последовательность: V – ". . . –", A – ". –", U – ". . –", L – ". – . .", T – "–". Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится на новое.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране, разгадывая секретные шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга пользователи смогут конвертировать накопленные баллы в реальную криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа участников распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать крупную сумму в игре. Среди криптоигр в Telegram у Hamster Kombat немало конкурентов, среди которых Blum, Catizen и другие.