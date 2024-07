В августе в PS Plus раздадут LEGO Star Wars, Five Nights at Freddy’s и Ender Lilies

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в мае 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут три проекта: экшен по «Звёздным войнам» LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, хоррор Five Nights at Freddy’s Security Breach и метроидванию Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Забрать проекты можно будет c 6 августа — игры станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus Essential. Они будут доступны в течение месяца, после чего стартует новая раздача бесплатных игр.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июле 2024 года

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — новая часть серии LEGO-игр от студии TT Games.

Five Nights at Freddy’s Security Breach — хоррор на выживание по знаменитой франшизе.

Ender Lilies: Quietus of the Knights — приключение в жанре метроидвании, рассказывающее о королевстве Запределье.