The First Descendant получила дебютное обновление с Потомками и боссом

Авторы условно-бесплатного лутер-шутера The First Descendant выпустили дебютное обновление игры с дополнительными Потомками и боссом.

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В обновлении пользователи смогут сыграть за Луну и Супер-Валби, оценив умения героинь. Луна использует в бою небольшой пистолет и быстро перемещается по аренам, сражаясь с противниками с помощью музыки.

В ролике обновления можно увидеть, что она даже пританцовывает в определённые моменты потасовок. Кроме того, с помощью дополнительных модулей можно повысить скорость перемещения героини или её силу.

Что касается Валби, то ей тоже добавили модули, которые можно использовать для использования атаки волной воды или гидробомбы. Кроме того, для Луны и Валби в игре появились свежие материалы.

Ещё игроки могут поучаствовать в новой битве в «Пустоте» на высоком уровне сложности, где можно заработать чертежи для оружия «Миротворец» (Peace Maker). Заодно в шутер добавили новые скины, предметы и другой контент — с полным списком можно ознакомиться на странице обновления.

Трейлер Луны

Изначально обновление планировали выпустить 1 августа, но затем дата релиза сдвинулась на 31 июля. Ранее стало известно, что аудитория The First Descendant превысила 10 млн игроков — хотя шутер при этом постоянно подвергают критике за гринд и микротранзакции.