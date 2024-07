Авторы Chivalry 2 объявили о завершении поддержки игры контентом

Создатели средневекового экшена Chivalry 2 выпустили обращение, где рассказали о прекращении поддержки своего творения.

© Скриншот

Они признались, что хотели создать уникальную мультиплеерную игру, которая была бы вдохновлена историей и классическими фильмами о рыцарях. И они достигли своей цели.

Разработчики напомнили, что после релиза Chivalry 2 они обещали обеспечить обширную поддержку экшена с помощью новых карт, оружия, режимов и других особенностей — свои обещания они выполнили.

В качестве доказательства авторы приложили «дорожную карту» обновлений для игры, где перечислили все нововведения, которые были включены уже после релиза. Поддержка игры продолжалась более трёх лет.

Разработчики гордятся своими достижениями, в особенности — расширением списка карт с командными целями (с 5 до 13). Последним крупным обновлением (11-м) стало Regicide, которое вышло в мае.

При этом саму Chivalry 2 продолжат поддерживать техническими улучшениями, однако нового контента ждать уже не стоит.

Сейчас разработчики сосредоточены на создании новой игры в той же вселенной, а ещё они трудятся над кооперативным шутером No More Room in Hell 2. Пока никаких дат выхода не назвали, но зато авторы заметили, что они расширили свою команду и изучили ряд новых навыков.

Напоследок создатели поблагодарили фанатов, которые поддерживали их всё это время. Кстати, с 16 июля игру в EGS могут забрать себе подписчики Amazon Prime.