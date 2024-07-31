Приключение It Takes Two получило русскую озвучку от студии GamesVoice

Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки кооперативного приключения It Takes Two.

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Релиз сопроводили дополнительным роликом, который посвящён главным актёрам проекта — участников упомянули списком с примерами их озвучки.

Напомним, что сюжет It Takes Two рассказывает про отношения супружеской пары Коди и Мэй, которые собираются подать на развод. Они рассказывают об этом своей дочке, а затем неожиданно превращаются в кукол, которыми играет ребёнок.

И теперь героям нужно работать друг с другом, чтобы «достучаться» до дочери и вернуть себе человеческую форму. В процессе их сопровождает говорящая книга по имени Док Хаким.

Главные роли в дубляже озвучили Константин Карасик и Анна Киселёва, партию Хакима исполнил Андрей Бибиков.

Это, кстати, не первая озвучка игры — ранее свой вариант дубляжа выпустила студия Mechanics VoiceOver, который увидел свет в апреле.

Релиз It Takes Two состоялся ещё в 2021 году, с тех пор игра продалась тиражом свыше 16 млн копий. В прошлом авторы показали различные концепты приключения из периода разработки.

А в ноябре этого года, когда студии Hazelight исполнится 10 лет, фанатов ждёт некий анонс. Вероятно, что речь идёт про следующее творение авторов.