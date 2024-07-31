Blizzard представила новинки пятого сезона Diablo 4

Blizzard поделилась подробностями пятого сезона Diablo IV. Он называется «Сезон инфернальных орд» и стартует уже 6 августа в 20:00 МСК.

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Эта новая глава истории расскажет о последствиях возвращения Лилит в Санктуарий. Игроки смогут объединить силы с неожиданными союзниками и узнать о надвигающейся угрозе «в лице» Царства Ненависти.

Среди главных нововведений сезона отмечают:

режим «Инфернальные орды», доступный в сезонном и вечном игровом мире. В нём игроки будут сражаться с волнами врагов в одиночку или с друзьями. Между битвами можно выбирать инфернальные подношения, благословения и проклятия, которые усиливают противников, но увеличивают награду и усиливают противников. В самом конце игроков ждёт схватка с Кровожадным советом осквернённых жрецов с уникальными атаками;

новый тип подземелий Адские проломы, в которых будет доступно одно из событий режима «Инфернальные орды». Адские проломы расположены в разных частях Санктуария;

более 50 новых уникальных и легендарных предметов. Все они будут доступны для получения в обоих мирах и после окончания сезона;

новые цепочки заданий «Агнцы и волки» и «Глаза врага»;

а также изменения «Адского натиска», переработка всех уникальных предметов, переименование сверхуникальных предметов в эпохальные уникальные предметы, новые награды и многое другое.

Больше подробностей пятого сезона можно найти на сайте Blizzard (на русском языке). А финальный патчноут обещает быть очень большим. Следующую трансляцию по «инфернальным ордам» Blizzard проведёт 1 августа в 21:00 МСК.

А мы напомним, что 8 октября Diablo 4 получит дополнение Vessel of Hatred и новый класс Наследник духов.