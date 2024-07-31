Игрок обратился в суд из-за высокой сложности Elden Ring

Один из игроков Elden Ring планирует подать в суд на разработчиков игры из FromSoftware и издателя Bandai Namco из-за «скрытого» контента приключения.

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Он утверждает, что в Elden Ring, как и в других проектах FS (вроде Sekiro: Shadows Die Twice и Bloodborne), якобы есть некий контент («спрятанная игра»), доступ к которому скрыт из-за высокого уровня сложности. Пользователь уверен, что вырезанные детали Elden Ring, которые часто находят датамайнеры, принадлежат к тому самому скрытому контенту.

Игрок планирует официально подать свой иск в суд 25 сентября.

Менее чем через два месяца вам придётся осознать, что разработчики прислуживают сумасшедшим, обладающим смелостью, которой нет у вас, чтобы исследовать неизвестный мир.



Действительно ли игрок собирается оформлять свой иск и устраивать разборки в суде — непонятно. Некоторые пользователи сети усомнились в том, что герой истории серьёзно готов отстаивать свои убеждения по этому вопросу.

Удаление разнообразного контента — довольно типичная история для разработки игр, поэтому обвинения пользователя о «скрытой игре» смотрятся весьма абсурдно.

Тем более, что никаких доказательств он ещё не предоставил. К тому же вопрос о сложности игры вызывает сомнения на фоне историй различных стримеров, которые без проблем проходят боссов Elden Ring всевозможными способами.

Сами представители FromSoftware пока никак не ответили на обвинения. Но зато недавно они выпустили очередное обновление для Elden Ring, в котором поправили баланс и убрали баги.