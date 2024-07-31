Игроки на PS5 загрузили хоррор Silent Hill: The Short Message больше 3 млн раз

Konami объявила о том, что число загрузок бесплатного хоррора Silent Hill: The Short Message на PlayStation 5 превысило 3 млн.

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Напомним, что игра вышла 31 января этого года и быстро была загружена свыше 2 млн раз — на достижение ушло меньше двух недель с релиза.

Silent Hill: The Short Message — это современная и экспериментальная часть франшизы, повествующая о молодой Аните, которая следует сообщениям своей подруги и оказывается в полуразрушенном доме с очень мрачной репутацией. Кстати, сюжет релизной версии игры, если верить инсайдеру, несколько отличался от ранних задумок.

Тем временем создатели The Short Message из студии HexaDrive уже анонсировали свой новый проект — хоррор Niraya of ■■.