Spirit, BB, GG и Cloud9 выступят на турнире FISSURE Universe: Ep. 3 по Dota 2
Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-турнир FISSURE Universe: Ep. 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 150 тыс.
В рамках онлайн-соревнования сразятся 14 коллективов. Восемь команд начнут выступление на турнире со стадии плей-ин, по итогам которой два лучших состава пройдут в следующий этап, где их будут ждать шесть участников, получивших прямые приглашения. Сильнейшие ростеры групповой стадии попадут в плей-офф.
Участники FISSURE Universe: Ep. 3 по «Доте»:
- MOUZ (Европа) — приглашение в плей-ин;
- Aurora (Таиланд) — приглашение в плей-ин;
- PSG Quest (Ближний Восток) — приглашение в плей-ин;
- TBD — приглашение в плей-ин;
- TBD — приглашение в плей-ин;
- TBD — приглашение в плей-ин;
- TBD — приглашение в плей-ин;
- TBD — приглашение в плей-ин;
- Team Spirit (Россия) — приглашение в групповую стадию;
- BetBoom Team (Россия) — приглашение в групповую стадию;
- Gaimin Gladiators (Европа) — приглашение в групповую стадию;
- Team Falcons (Ближний Восток) — приглашение в групповую стадию;
- Tundra Esports (Европа) — приглашение в групповую стадию;
- Cloud9 (Европа) — приглашение в групповую стадию.
Остальные участники ивента станут известны позже. Соревнование пройдёт в онлайн-формате с 18 по 25 августа.