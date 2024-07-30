Spirit, BB, GG и Cloud9 выступят на турнире FISSURE Universe: Ep. 3 по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-турнир FISSURE Universe: Ep. 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 150 тыс.

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В рамках онлайн-соревнования сразятся 14 коллективов. Восемь команд начнут выступление на турнире со стадии плей-ин, по итогам которой два лучших состава пройдут в следующий этап, где их будут ждать шесть участников, получивших прямые приглашения. Сильнейшие ростеры групповой стадии попадут в плей-офф.

Участники FISSURE Universe: Ep. 3 по «Доте»:

MOUZ (Европа) — приглашение в плей-ин;

Aurora (Таиланд) — приглашение в плей-ин;

PSG Quest (Ближний Восток) — приглашение в плей-ин;

TBD — приглашение в плей-ин;

TBD — приглашение в плей-ин;

TBD — приглашение в плей-ин;

TBD — приглашение в плей-ин;

TBD — приглашение в плей-ин;

Team Spirit (Россия) — приглашение в групповую стадию;

BetBoom Team (Россия) — приглашение в групповую стадию;

Gaimin Gladiators (Европа) — приглашение в групповую стадию;

Team Falcons (Ближний Восток) — приглашение в групповую стадию;

Tundra Esports (Европа) — приглашение в групповую стадию;

Cloud9 (Европа) — приглашение в групповую стадию.

Остальные участники ивента станут известны позже. Соревнование пройдёт в онлайн-формате с 18 по 25 августа.