Авторы мода Fallout London скоро выпустят обновление с исправлением ошибок

Команда Team Folon уже вовсю работает над обновлением для модификации Fallout London, который вышел на прошлой неделе. Апдейт выпустят «скоро», и он будет включать исправления обнаруженных технических ошибок.

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А пока разработчики просят следовать подробному гайду по установке модификации, который можно найти на форуме GOG. Грядущее обновление также в целом улучшит процесс инсталляции.

Fallout London — это глобальный мод для Fallout 4, разработка которого началась ещё в 2019 году. Дорога до релиза была долгой и нелёгкой, но, к счастью, фанаты вселенной уже могут отправиться в опасное путешествие по постапокалиптическому Лондону.

А Team Folon теперь хочет сделать собственную полноценную игру.