Продажи PS VR2 от Sony взлетели на 2000%

Компания Sony в рамках акции значительно снизила стоимость шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Об этом сообщает портал Engadget.

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Так, стоимость шлема была снижена с $550 (около 47,6 тыс. руб.) до $346 (около 29,9 тыс. руб.). Отмечается, что это самая низкая цена с момента выхода устройства на рынок в начале 2023 года. По данным The Shortcut, после начала акции продажи устройства увеличились более чем на 2000%.

Предполагается, что такое решение было принято на фоне провальных продаж PlayStation VR2, которые не оправдали ожидания Sony. В связи с этим компания даже объявила о совместимости гарнитуры с компьютерами, однако для этого потребуется специальный переходник. Режим подключения консольного шлема к ПК станет доступен в августе.

Устройство получило большую волну критики на фоне несовместимости с играми с оригинальной PS VR, если разработчик проекта не издаст его под PS VR2 и PS5. Кроме того, текущая библиотека игр для PS VR2 значительно уступает по объему количеству игр на первой PS VR и на ПК.

Однако Sony начала добавлять в библиотеку расширенной подписки PS Plus игры для PS VR2, а уже через выпустит адаптер для подключения устройства к ПК.