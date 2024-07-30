Спин-офф Tiny Tina's Wonderlands оказался успешнее оригинальной Borderlands

Сооснователь Gearbox Software Рэнди Питчфорд обсудил успехи Tiny Tina’s Wonderlands на конференции SDCC. Спин-офф серии Borderlands вышел в 2022 году и превзошёл все ожидания разработчиков: как по приёму со стороны поклонников, так и по финансовым показателям.

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Тогда Питчфорд понял, что в руках Gearbox Software оказалась «новая франшиза». Как отметил управленец, Tiny Tina’s Wonderlands оказалась успешнее оригинальной Borderlands 2009 года выпуска. Очевидно, что этому поспособствовала уже имеющаяся аудитория серии и наработанная репутация.

Подобный успех дал разработчикам уверенность в том, что у них оказалось новое «место, где можно порезвиться». Именно поэтому Питчфорд считает, что игроки вполне «разумно» могут ожидать большего от Tiny Tina’s Wonderlands. Вероятно, речь идёт о новой части фэнтезийного спин-оффа Borderlands — она появлялась в портфолио одного из разработчиков.

К слову, ранее Рэнди Питчфорд призвал поклонников Borderlands ждать новостей, от которых они будут в восторге. Это может быть потенциальная четвёртая часть серии. А пока же игроки могут ждать полноценный фильм по франшизе, кинотеатральная премьера которого состоится 8 августа.