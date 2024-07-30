Команда «Игромира» проведет новую выставку видеоигр

В Москве с 28 ноября по 1 декабря пройдет международная выставка игр РЭД ЭКСПО. Об этом сообщает издание «Российская газета» («РГ»), ссылаясь на пресс-релиз компании Lesta Games.

Выставка будет организована при участии команды «Игромира» и генеральных партнеров – крупнейших российских разработчиков и издателей игр: Lesta Games, Astrum Entertainment, VK Play и 1С Game Studios. Организаторы обещают, что по масштабам мероприятие будет сопоставимо с выставкой «Игромир», которая в оффлайне последний раз проходила в 2019 году.

Руководитель московского подразделения ГК Lesta Games Гаухар Алдиярова назвала РЭД ЭКСПО «мощнейшим трамплином для дальнейшего роста и объединения всех участников игрового рынка». Генеральный директор VK Play Александр Михеев отметил, что сила игровой индустрии в единстве, и РЭД ЭКСПО является той опорой, которая позволит индустрии твердо встать на ноги.

Организаторы сообщили, что в первый день РЭД ЭКСПО будет доступна только для представителей игровой индустрии и государственных структур. Во второй и третий дни выставку смогут посетить все желающие. На огромной экспозиции площадью 26 тысяч квадратных метров будет представлен весь российский игровой ландшафт – от крупнейших системных игровых компаний до небольших независимых разработчиков.