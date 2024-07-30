Инсайдеры боятся превращения Twitch в «зомби-бренд»

По данным источников The Wall Street Journal, инсайдеры опасаются превращения платформы Twitch в «зомби-бренд» из-за финансовых проблем.

В качестве примера других «зомби-брендов» назвали площадку по оценке книг Goodreads и сеть магазинов Woot. Под данным определением подразумевают сервисы, которые не оправдали ожиданий руководства Amazon.

Проблема заключается в том, что стриминговая площадка до сих пор не приносит Amazon прибыли, хотя компания заплатила за неё почти 1 млрд долларов. Заодно активность пользователей на Twitch снижается, и к тому же сейчас самые «щедрые» подписчики приносят меньше денег.

Сотрудники Twitch опасаются, что их ждёт новая волна увольнений этой осенью, когда состоится ежегодный обзор «успехов» платформы. Подобный поворот событий может оказаться вполне реалистичным — в начале года компания уже уволила больше 500 человек.

11 июля платформа подняла стоимость на базовую подписку во множестве регионов. Но, судя по всему, подобный ход пока не принёс нужного уровня прибыли.

При этом в Amazon заявили, что «уверены» в потенциале Twitch, хотя и не стали подробно комментировать статью WSJ.

Ранее для Twitch выпустил обновлении инструментов модераторов AutoMod, а заодно в компании пояснили политику в отношении сексуальных домогательств. Кроме того, пользователей ожидают и другие изменения экосистемы площадки.