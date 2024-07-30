Microsoft закрыла свой цифровой магазин для Xbox 360

Как и было анонсировано ранее, Microsoft закрыла свой цифровой магазин игр и DLC — Xbox 360 и Xbox 360 Marketplace. Сам магазин запустили ещё в 2005 году, он проработал почти 19 лет.

© Microsoft

У пользователей теперь нет возможности покупать проекты для Xbox 360 через эту площадку, хотя при этом приобретённые ранее игры никуда не пропадут — желающие смогут запускать их без проблем. Это же пока касается и поддержки мультиплеерных сервисов, хотя многие ожидают, что это продлится не слишком долго.

Кроме того, в актуальной версии магазина остались игры для Xbox 360, которые работают по программе обратной совместимости.

История запустила в сетях очередную ветку обсуждений о ценности цифровых копий игр, которые можно потерять в любой момент подобным образом. В частности, Фонд Истории Видеоигр обратили внимание, что теперь у фанатов больше нет возможности легально приобретать большое число проектов и DLC для Xbox 360 через «цифру».

Заодно представители фонда сопроводили свой пост фото с тематическим тортом, где можно увидеть фразу: «Покойся с миром, Xbox 360».

В марте прошлого года, кстати, цифровые магазины для Wii U и 3DS закрыла Nintendo. А в начале этого июня компания закрыла приём заявок на ремонт WiiU, так как у неё закончились нужные детали.