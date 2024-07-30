Mortal Kombat 1 получил трейлер седьмого сезона «Вторжений»

NetherRealm и Warner Bros. Games представили трейлер седьмого сезона «Вторжений» в Mortal Kombat 1 под названием Season of the Soul Eater («Сезон Пожирателя Душ»).

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Он уже доступен и продлится до 24 сентября. Седьмой сезон посвящён могущественному колдуну Шанг Цунгу. По традиции игроки также могут заработать эксклюзивные снаряжение и косметику для разных персонажей.

Уже 24 сентября файтинг Mortal Kombat 1 получит сюжетное дополнение Khaos Reigns и Kombat Pack 2 с новыми героями. Напомним, что последним бойцом Kombat Pack 1 стал Такеда Такахаши, пополнивший ростер 23 июля.