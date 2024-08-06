5 игр для бенчмарка мобильной графики

Мобильные игры уже практически сравнялись с компьютерными и консольными в плане графики, но лишь немногие из них по-настоящему бросают вызов железу смартфонов. Портал makeuseof.com поделился советами о том, какие игры могут стать хорошими бенчмарками на Android и iOS.

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Genshin Impact

Genshin Impact — ролевой экшен в открытом мире, который часто называют самой требовательной мобильной игрой на рынке. Она может похвастать текстурами высокого разрешения, динамическим освещением и тенями, сложной анимацией и эффектами частиц.

Из-за ресурсоемкой графики Genshin Impact способна сильно нагрузить даже производительные смартфоны, не говоря уже о том, что игре нужно много свободного места и оперативной памяти. Для максимальной нагрузки желательно выкрутить настройки графики до предела, в том числе разрешение рендеринга, fps, визуальные эффекты и качество теней.

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Asphalt 9: Legends

Лучший бенчмарк для любителей гоночных аркад. По меркам жанра Asphalt 9: Legends получила великолепную графику: чего стоят только проработанные текстуры и отражения. Как раз последние и нагрузят систему больше всего — игра рендерит продвинутые тени и отражения на большой скорости. Помимо этого, Asphalt 9: Legends может послужить неплохой проверкой для экранов, т.к. игра имеет поддержку высоких fps.

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PUBG Mobile

Мобильная версия PUBG — популярная королевская битва, собравшая большую аудиторию благодаря впечатляющим механикам, хорошей графике и многопользовательским режимам. Она также способна стать отличным бенчмарком для производительности смартфона, т.к. в каждом матче участвуют 100 игроков, и игре нужно рендерить тонны анимации.

Для максимальной нагрузки желательно сразу загрузить пакет ресурсов в высоком разрешении. После этого выкрутите графику повыше и поднимите лимит fps на всех экранах: в бою, лобби и главном меню.

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Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile — один из лучших шутеров от первого лица, доступных на Android. Многопользовательские матчи проходят на высоких скоростях и требуют хорошей реакции, благодаря чему игра превращается в замечательный бенчмарк. Причем речь не только о графике: кроме высококачественных текстур отдельно можно загрузить и звуковые файлы. Для дополнительной нагрузки стоит повысить лимит fps и поиграть хотя бы 30 минут — так вы точно поймете, перегревается ваш смартфон или нет.