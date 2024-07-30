Авторы Subnautica спрятали в игре намеки на сиквел

Игроки Subnautica обнаружили в игре необычные «капсулы времени». Эта механика позволяет игрокам оставлять в определённых частях планеты послания или собственные скриншоты. Однако в последние дни игроки в таких капсулах всё чаще находят изображения созданий, которые не обитают в водах планеты 4546B.

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Игроки пришли к выводу, что таким образом разработчики могут тизерить новую части серии Subnautica. Эту версию подтвердили комментарии модераторов форума игры на Reddit, а также сотрудники Unknown Worlds Entertainment в каналах Discord и Steam.

Пока что в игре найдено не так много капсул времени со скриншотами из Subnautica 2, но поиски продолжаются. Вероятно, таким образом студия Unknown Worlds Entertainment подогревает интерес к сиквелу накануне некоего анонса. Как мы помним, выйдет Subnautica 2 в 2025 году, но в этом году нам обещают рассказать больше подробностей о ней.

Пока что мы знаем, что игру считают игрой-сервисом, потому что её планируют поддерживать несколько лет после релиза. Но в ней не будет ни подписок, ни боевых пропусков, ни мультиплеера, кроме кооперативного режима.