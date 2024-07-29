Трейлер Harry Potter: Quidditch Champions рассказал об основных особенностях игры

Создатели Harry Potter: Quidditch Champions опубликовали новый трейлер спортивного симулятора в мире «Гарри Поттера». И в этом ролике вкратце рассказали обо всём, чего ждать игрокам.

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Прежде всего, геймерам предстоит соревноваться с ИИ-противниками в режиме карьеры и посещать всевозможные стадионы, стремясь стать Чемпионами мира по квиддичу. Но, конечно же, куда более жаркие схватки будут в мультиплеере.

Кроме того, в Harry Potter: Quidditch Champions мы сможем встретить знаменитых персонажей, созданных Джоанн Роулинг. Среди них Драко Малфой, Рон Уизли и сам Гарри Поттер. Также разработчики реализовали внутренний редактор для создания собственных персонажей: настройки их внешности, выбора одежды и аксессуаров.

Напомним, стать игроком в Квиддич на PlayStation, Xbox и PC можно будет уже 3 сентября. Со дня релиза Harry Potter: Quidditch Champions будет доступна подписчикам PS Plus. А обладателям Nintendo Switch придётся подождать: данную версию перенесли на зиму.